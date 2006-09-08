Кучма вручив іменні стипендії студентам НАУ

Колишній Президент України Леонід КУЧМА відвідав Національний авіаційний університет (НАУ), де вручив посвідчення стипендіатів Фонду «Україна» та стипендії п’яти кращим студентам за підсумками минулого навчального року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна», під час зустрічі зі студентами Л.КУЧМА відзначив, що «головне завдання України – на базі інтелекту, на базі новітніх технологій, а не на базі сировинних можливостей зробити ривок у цьому столітті».

Засновник фонду зауважив, що влада, громадські організації, і, насамперед, український бізнес мають створювати сприятливі умови для талановитих дітей під час навчання, аби ті не опинялися за кордоном.

Вручаючи стипендії студентам-авіаційникам, Л.КУЧМА побажав їм, незважаючи на щорічний перегляд успішності, залишитись стипендіатами Фонду «Україна» протягом всього навчання у вузі. «Будуть з’являтися ще талановиті студенти – ми готові прийняти їх до наших лав», - сказав він.

Встановлення стипендій обдарованим студентам є одним з провідних напрямків діяльності Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Фонд співпрацює з Національним авіаційним університетом, Дніпропетровським національним університетом та Національним аерокосмічним університетом ім.М.Є.Жуковського «ХАУ».