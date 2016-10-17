У Дніпрі в роботі трамваїв і тролейбусів відбудуться зміни
17:42, 17 жовтня 2016Суспільство
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Через ремонт дороги на ділянці "Євпаторійський шляхопровід – завод Металовиробів" і ремонт колії від вулиці Каверіна до ДК «Машинобудівників» відбудуться зміни у русі громадського транспорту.
18 жовтня з 9:00 до 22:00 призупиняється рух тролейбусів №8, №11 / Фото УНІАН
Про це повідомили в прес-службі міськради.
Сьогодні, 17 жовтня, з 22:00 призупиняється рух трамваю №11.
Останнє відправлення з кінцевих зупинок:
Від ж/д вокзалу в 21:25;
Від ДМЗ до 21:56;
18 жовтня з 9:00 до 22:00 призупиняється рух тролейбусів №8, №11. Тролейбус №9 буде перевозити містян від Соборної площі (Жовтнева) до вулиці Тітова. Трамвай №12 курсуватиме від площі Старомостовой (Островського) до вулиці Бориса Кротова.
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