У Дніпрі в роботі трамваїв і тролейбусів відбудуться зміни

Про це повідомили в прес-службі міськради.

Сьогодні, 17 жовтня, з 22:00 призупиняється рух трамваю №11.

Останнє відправлення з кінцевих зупинок:

Від ж/д вокзалу в 21:25;

Від ДМЗ до 21:56;

18 жовтня з 9:00 до 22:00 призупиняється рух тролейбусів №8, №11. Тролейбус №9 буде перевозити містян від Соборної площі (Жовтнева) до вулиці Тітова. Трамвай №12 курсуватиме від площі Старомостовой (Островського) до вулиці Бориса Кротова.