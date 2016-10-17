Місія ОБСЄ повернулася на ділянку розведення сил у Золотому

Про це повідомив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в ефірі «112 Україна».

За його словами, вчора спостерігачі місії зафіксували перестрілку в районах, які підконтрольні як ЗСУ, так і бойовикам. «Спостерігачі почули звук, який, за їх оцінками, був наслідком потрапляння куль з крупнокаліберного кулемету в бетонну споруду спостережного пункту. Члени патруля після цього повернулися до своїх авто і залишили це місце», - сказав Хуг.

Читайте такожМісія ОБСЄ знову заявила про перешкоди у безпечному доступі до Петрівського та Богданівки

За його словами, спостерігачі СММ ОБСЄ перебували в цьому районі разом з представниками Спільного центру з контролю та координації, які були змушені укритися за спостережним пунктом.

«Патрулі вже знову повернулися на ділянку розведення в Золотому і вони будуть залишатися там до того часу, поки безпекова ситуація дозволить їм це робити», - сказав Хуг.