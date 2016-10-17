У Луганській області місія ОБСЕ потрапила під обстріл

Про це йдеться у звіті СММ.

Зазначається, що в неділю вранці експерти місії ОБСЄ зафіксували у Луганській області обмін вогнем.

«Вранці 16 жовтня з кількох позицій в контрольованих українською владою населених пунктах Золоте (60 км на північний захід від Луганська) та Катеринівка (64км на захід від Луганська), СMM патруль у складі п'яти експертів спостерігав постійний обмін вогнем у межах 4-6 кілометрів на схід від всіх позицій», – йдеться в повідомленні.

Читайте також"Спроба взяти штурмом позиції ЗСУ": в Авдіївці зранку розпочався бій - джерелоЗа підрахунками спостерігачів, загалом пролунало 60 вибухів з гармат 82 мм та 120 мм калібру. Також, згідно звіту, було зафіксовано постріли з автоматичного гранатомету і важких кулеметів протягом півтори години.

«В 11:52 від позиції СММ в периметрі спостережного пункту Золоте, патруль почув свист повз них, менше однієї другої частини, що було оцінено як дві важких кулеметні кулі, приблизно в 2 метрах на схід від патрулювання позицій. Спостерігачі чули удар кулі, принаймні, один об бетонний спостережний пункт структури, але не помітили наслідків… Спостерігачі СММ сховалися за західну сторону стіни і всередині спостережного поста», - йдеться у звіті.

Члени СММ ОБСЄ потім відступили до своїх автомобілів та повернулись до Сіверодонецька. При цьому відзначається, що представники ОБСЄ не змогли визначити напрямок вогню.

Як раніше повідомляв УНІАН, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляє, що зафіксувала понад 500 вибухів у районі Маріуполя.

«Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в порівнянні з попереднім звітнім періодом», – зазначили в місії.