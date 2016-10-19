У Чернівцях поліція затримала шістьох підозрюваних у побитті глядачів ЛГБТ-фільму

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівців, учора близько 21.00 на спецлінію «102» надійшов виклик про конфлікт на Центральній площі.

Патрульні, які прибули за вказаною адресою, виявили двох потерпілих, яким невідомі особи в масках завдали ударів у грудну клітку та обличчя.

Правоохоронці виявили шістьох підозрюваних. Їх доставили у відділ поліції.

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Водночас очевидці розповіли, що на двох чоловіків, які ввечері поверталися з «Бункеру» - чернівчанина і громадянина Німеччини - напали особи в масках і темному одязі. За одним з відвідувачів «Бункеру», мешканцем Чернівців, особи в масках вели стеження, коли той повертався з мистецького центру. По дорозі до Центральної площі до нього підбіг невідомий у темному одязі і вдарив його в обличчя.

На іншого відвідувача мистецького центру - громадянина Німеччини - троє осіб у масках напали на Центральній площі поблизу міської ради. Його вдарили в грудну клітку та по нозі.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері близько 30 осіб у масках і камуфляжах, які представились представниками організацій «Правий сектор», «Азов» та кількох громадських організацій учасників АТО, зірвали показ документального фільму «This is gay propaganda» режисера Марусі Боцюрків, у якому висвітлюється хроніка подій Революції гідності та російської окупації в контексті української ЛГБТ-спільноти.