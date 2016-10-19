"This is gay propaganda": У Чернівцях люди в масках зірвали показ фільму про ЛГБТ (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, показ фільму режисера Марусі Боцюрків був запланований на 18 жовтня о 19.00 у мистецькому центрі «Бункер» на вулиці Героїв Майдану.

Відзначається, близько 30 активістів «Правого сектору» та «Азов» на початку заходу увійшли до мистецького центру та почали вимагати припинити показ фільму.

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За словами активістів, «фільм пропагує гомосексуалізм, поки на сході триває війна». Вони заблокували кінопроектор, перешкоджаючи глядачам дивитись кіно.

На місце було викликано п’ять екіпажів поліції.

Після суперечок між активістами і організаторами показу фільму, які тривали близько години, всі присутні розбіглися з місця події.