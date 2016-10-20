Філатов анонсував зниження тарифів на опалення для мешканців Дніпра на 10%

За словами мера, він уже дав доручення звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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«Разом із профільною комісією міськради з питань житлово-комунального та дорожнього господарства я виступив з такою ініціативою і вже дав відповідне розпорядження звернутися до НКРЕКП. У нас є достатня (фінансова) «подушка». Обіцяю всім мешканцям Дніпра, що найближчим часом, після того, як ми погодимо це з НКРЕКП, тарифи в місті на опалення знизяться на 10%», – заявив Борис Філатов під час брифінгу 20 жовтня.

Крім того, за словами очільника Дніпра, буде розроблений механізм цільової адресної допомоги для населення, яке отримуватиме компенсацію з міського бюджету для сплати за тепло.