Двоє дітей поранені при вибуху регенеративного патрона

Двоє підлітків у Миколаєві отримали поранення в результаті вибуху регенеративного патрона протигазу, який вони кинули у вогнище.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними МНС, вибух у Миколаєві на території, яка охороняється військовою частиною, прогримів вибух 1 листопада. Виявилось, що на відкритій місцевості підлітки розвели вогнище і кинули до нього регенеративний патрон РП-5 від протигазу (використовується в танкових військах). Від високої температури відбулася детонація вибухонебезпечного вмісту патрона, і прилад вибухнув. Підлітки отримали травми.

Один з постраждалих, якому 15 років, був доставлений в обласну дитячу лікарню з діагнозом "численні рвані рани підборіддя, рвані рани лівої гомілки, опік правої стопи".

Інший, 13-річний підліток, також доставлений в лікарню. У нього відкритий перелом пальця лівої руки, рани лівої руки, опік правої стопи.

Третій „співучасник” госпіталізації не потребував.

Обставини події встановлює військова прокуратура.