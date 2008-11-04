Вартість житла на первинному ринку Києва знизилася

Середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку Києва в жовтні знизилася на 1,62% (42 дол.) - до 2 572 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Як зазначено в повідомленні, за цей період найдешевшим залишався Деснянський район з середнім показником 1 961 дол./кв.м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 4 391 дол./кв.м.

За даними компанії "SV Development", за цей період зниження середньої вартості продажу 1 кв.м житла спостерігалося в Печерському районі - на 58 дол., до 4 391 дол., у Шевченківському - на 37 дол., до 3 176 дол., Голосіївському - на 55 дол., до 2 702 дол., Солом’янському - на 47 дол., до 2 725 дол., Дарницькому - на 37 дол., до 2 352 дол., Деснянському районі - на 27 дол., до 1 961 дол., Подільському - на 24 дол., до 2 489 дол., Дніпровському районі - на 38 дол., до 2 381 дол;. Оболонському - на 65 дол., до 3 540 дол. і Святошинському районі - на 35 дол., до 2 480 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни наведено за наслідками реальних операцій, а не загальної пропозиції на ринку продажу квартир Києва.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку Києва у вересні знизилася на 1,12% (29 дол.) - до 2 614 дол. за 1 кв.м.