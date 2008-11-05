Через вказівку Тимошенко вугілля для ТЕС доводиться купувати дорожче

Генеруючі компанії ТЕС, що знаходяться в управлінні НАК «Енергетична компанія України» (НАК «ЕКУ»), на виконання рішення Кабінету міністрів України припинили закупівлю енергетичного вугілля за прямими договорами на вторинному ринку.

Про це УНІАН повідомив президент НАК «ЕКУ» Володимир ЗІНЕВИЧ.

За його словами, зараз тривають переговори з ДП «Вугілля України» щодо обсягів вугілля, необхідних для постачання в листопаді-грудні ц.р. і яке купується виключно в державних шахт.

В.ЗІНЕВИЧ зазначив, що у зв`язку з фінансовою незбалансованістю генкомпаній і мораторієм Національного банку України на збільшення лімітів, кредитування енергогенеруючих компаній НАК «ЕКУ» не зможе придбати все вугілля, яке готове поставити на сьогодні держпідприємство «Вугілля України».

При цьому В.ЗІНЕВИЧ підкреслив, що в умовах економічної кризи і падіння попиту на вугільну продукцію з боку металургійних підприємств, світові ціни на цю сировину значно знизилися.

Так, за його словами, на 3 листопада 2008 року, згідно з котируванням Platts, ціни на вугілля склали 100 дол./т у портах Амстердама, Роттердама, Антверпена, при калорійності 6000 Ккал/т і зольності 16%, що в перерахунку на якісні показники вугілля, що постачається держпідприємством «Вугілля України», становить близько 510 грн./т і відповідає світовим цінам».

Коментуючи економічну доцільність рішення уряду, яким ТЕС НАК «ЕКУ» зобов`язали купувати вугілля виключно в дердшахт, на тлі надлишку пропозиції і падіння цін на вугілля, В.ЗІНЕВИЧ зазначив: «На сьогодні пропозиція справді перевищує попит, і ціни на вугілля падають. На вторинному ринку ціна пропозиції не перевищує 440 грн./т. Ми ж купуємо вугілля по 527 грн./т, що на 15% дорожче, ніж на вторинному ринку. З погляду НАК «Енергетична компанія України», в сьогоднішніх умовах доцільніше було б повернутися до цін, які діяли в серпні цього року, – 454 грн./т. Це дало б можливість нам збалансувати фінансовий стан енергогенеруючих компаній і утримати зростання цін на електроенергію. У той же час, НАК «Енергетична компанія України» з розумінням ставиться до проблем, з якими зіштовхнулася останнім часом вугільна галузь і зі свого боку забезпечить закупівлю вугілля виключно у держпідприємств в обсягах, узгоджених з Мінвуглепромом».

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала протокольне доручення про використання генеруючими компаніями НАК «Енергетична компанія України» енергетичного вугілля, видобутого виключно на державних шахтах.

За даними Мінпаливенерго, на 4 листопада на складах ТЕС було накопичено 3,728 млн. тонн вугілля, 2,672 млн. тонн з яких зберігалися в державних генкомпаніях, 0,989 млн. тонн – в ТОВ «Східкенерго». Мінпаливенерго планувало накопичити на електростанціях 3,5 млн. тонн вугілля 1 листопада. Обсяг вугілля, що знаходиться на сьогодні на складах, на 50,6%, або на 1,253 млн. тонн перевищує показник на аналогічну дату минулого року.