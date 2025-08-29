Зниження пропускної спроможності Усть-Луги призведе до перенаправлення обсягів нафти в інші порти РФ.

Російський нафтовий експортний термінал в Усть-Лузі у вересні знизить продуктивність удвічі до близько 350 000 барелів на добу. До цього призвели пошкодження трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників.

Агентство Reuters пише, що цей збій показує, як нещодавні удари України по ключових енергетичних об'єктах ускладнюють російський експорт і можуть призвести до перебоїв у постачанні.

Проблеми в Усть-Лузі виникли після ударів безпілотників по насосній станції Унеча в Брянській області Росії на початку серпня. Унеча ключовий транзитний пункт для нафти, що прямує в Усть-Лугу.

Удари також вплинули на постачання трубопроводом "Дружба", який постачає нафту до Білорусі, Словаччини та Угорщини. 28 серпня Братислава повідомила, що постачання трубопроводом відновилися в тестовому режимі.

Джерела не уточнили, який саме трубопровід було пошкоджено, але підтвердили, що тривають ремонтні роботи, при цьому чіткого графіка повного відновлення немає.

Зниження пропускної спроможності Усть-Луги призведе до перенаправлення обсягів нафти в російські порти Приморськ і Новоросійськ. Це може допомогти обмежити втрати експорту.

Удари по енергетиці РФ - останні новини

Газета NYT писала, що на тлі спроб світових лідерів розпочати мирні перемовини, енергетична війна між Україною та РФ набирає обертів.

Тільки цього місяця українська армія заявила про щонайменше 10 атак на російські нафтові об'єкти. За словами аналітиків, ці удари тимчасово вивели з ладу до 1/6 частини нафтопереробних потужностей РФ, а ціни на бензин різко підвищилися. Слід зазначити, що нездатність переробляти нафту може змусити Росію збільшити експорт, знизивши ціни, або зменшити видобуток.

Пізніше стало відомо, що удари українських дронів по російських нафтопроводах і подвійне підвищення мит США на товари з Індії почали бити по експорту нафти з Москви.

Так, щотижневі поставки сирої нафти з російських портів до 24 серпня знизилися на 320 тисяч барелів на добу і впали до мінімуму за чотири тижні - 2,72 млн барелів на добу через зменшення завантажень у балтійському порту Усть-Луга.

