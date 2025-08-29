Фідан зазначив, що під час третього раунду переговорів у Туреччині вперше було представлено конкретні позиції України та РФ.

Росія більше не має наміру отримати повний контроль над чотирма областями України, які вже частково окуповані з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю TGRT Haber TV.

"Скажу так: раніше росіяни мали намір захопити всі адміністративні кордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог і, за винятком одного місця, вони в них залишаються в межах ліній зіткнення", - сказав він.

Фідан поділився, що під час третього раунду переговорів у Туреччині між Україною та РФ уперше були представлені конкретні позиції кожної зі сторін. За його словами, потім їх обговорювали на зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що тепер Росія хоче отримати під свій контроль усю Донецьку область, а також утримати позицій по лінії зіткнення в Запорізькій області.

"Той факт, що вони (росіяни - УНІАН) сказали це і погодилися на те, що це буде гарантовано механізмом безпеки, насправді пропонує щось справді чудове. Це забезпечує основу для цієї війни, яка триває вже майже чотири роки. Є аспекти цього, які важко прийняти обом країнам, особливо українцям", - наголосив дипломат.

Фідан також визнав, що в разі втрати Донецької області Україні буде важче захищати решту територій. За його словами, міжнародні гарантії безпеки допоможуть стабілізувати ситуацію і сприяти діалогу.

Європа обговорює створення 40-кілометрової буферної зони в Україні

Раніше Politico писало, що європейські дипломати і військові чиновники розглядають створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими позиціями. У цей план також входить розміщення миротворчих сил для контролю режиму припинення вогню.

Зазначається, що ця ініціатива викликає суперечливі оцінки, оскільки Україні, найімовірніше, доведеться піти на територіальні поступки. Ба більше, США поки що не беруть активної участі в цих дискусіях.

