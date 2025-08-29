Як наслідок – виникла плутанина довкола умов, які Росія висуває для завершення війни проти України.

Після того, як 6 серпня спецпосланець Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, він доповів Дональду Трампу, що Кремль готовий піти на значні територіальні поступки, щоб закінчити війну в Україні.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, Трамп привітав "великий прогрес" Віткоффа і погодився зустрітися з Путіним на Алясці, зазначивши, що на столі лежить питання про обмін територіями. Однак згодом усі дипломатичні зусилля перетворилися на хаос. Усе через одну помилку Віткоффа.

Видання нагадало, що у телефонній розмові з європейськими лідерами 7 серпня Віткофф повідомив, що Путін нібито готовий вивести війська з українських Запорізької та Херсонської області в обмін на Донецьку і Луганську. Це здивувало багатьох учасників розмови, адже позиція різко контрастувала з тим, як вони оцінювали позицію Путіна.

Відео дня

Вже наступного дня Віткофф зробив іншу заяву. Одне з джерел журналістів заявило, що під час телефонної розмови, організованої держсекретарем США Марко Рубіо з європейськими радниками з питань національної безпеки, спецпосланець сказав, що Путін насправді не пропонував вивести війська з двох згаданих областей, а натякнув на менші поступки. Зокрема, у Москві не вимагатимуть офіційного визнання Заходом Запорізької та Херсонської областей "частиною" Росії.

"Віткофф, магнат у сфері нерухомості, який не має досвіду в дипломатії, порушив стандартний протокол, прийшовши на зустріч без секретаря з Державного департаменту, і таким чином не залишив записів про точні пропозиції Путіна", – пише агентство з посиланням на співрозмовника.

Попри саміт на Алясці, війна РФ проти України не наблизилася до завершення, наголосив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, який обіймав цю посаду під час першої каденції Трампа.

"Ми знаходимося точно там, де були до приходу Трампа до влади. Росія не змінила своєї позиції ні на йоту. Війна триває... У нас немає чіткої стратегії, як змусити Путіна припинити війну",– сказав він.

Саміт Трампа з Путіним 15 серпня в Анкориджі не приніс жодних очевидних результатів. Найбільш суттєва домовленість полягає в тому, що лідери США та Європи дійшли згоди щодо роботи над контурами майбутніх гарантій безпеки для України. Останніми днями міністри закордонних справ і військові чиновники провели переговори, щоб визначити роль кожної країни в цих зусиллях.

Проте кінець війни здається віддаленим, стверджують автори матеріалу. Російські чиновники кажуть, що не приймуть жодних гарантій безпеки України, які передбачають присутність іноземних військ на території країни. Крім того, хоча Трамп закликав до зустрічі між Путіним і Зеленським, у Москві наголошують, що в короткостроковій перспективі це малоймовірно.

Курт Волкер вважає, що з рештою Трамп може чинити сильний тис на Путіна, аби він змінив свою позицію, шляхом застосування більш жорстких економічних санкцій та надання військової підтримки Україні.

"Я думаю, що Трамп є втіленням цитати Черчилля: "Ви завжди можете розраховувати на те, що американці зроблять правильну річ, вичерпавши всі інші можливі альтернативи". Трампу дійсно не залишиться іншого вибору", – констатував він.

Війна в Україні і США

Видання The Atlantic пише, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче, аби війна в Україні припинилася якомога швидше. При цьому для нього не має значення, як саме це буде зроблено. В останні дні американський лідер у приватному порядку обурювався, що його спроби дипломатії щодо війни в Україні ні до чого не призвели.

Тим часом спецпосланець США по Україні Кіт Келлог, коментуючи останню атаку РФ по Києву, наголосив, що ці обстріли загрожують миру, якого прагне Трамп.

"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва - підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США", – заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: