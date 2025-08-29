Кривавий удар по Києву: в Euractiv розкрили, як ЄС може покарати Росію

Нові удари РФ проти цивільних об’єктів можуть стати каталізатором для ухвалення рішучіших кроків уже найближчим часом, кажуть дипломати.

Ракетний удар Росії по Києву, який пошкодив будівлю місії ЄС та Британської ради, став поштовхом для обговорення нових заходів проти Москви у Брюсселі. Міністри закордонних справ ЄС зберуться цього тижня у Копенгагені, щоб узгодити 19-й пакет санкцій проти Москви, пише Euractiv.

Нові обмеження

У внутрішньому документі, який опинився у розпорядженні Euractiv, пропонуються жорсткіші кроки щодо Росії на тлі посилення обстрілів. Зокрема:

боротьба з "тіньовим флотом" російських танкерів;

нові обмеження імпорту товарів з РФ;

санкції проти компаній у Китаї та Індії, що допомагають обходити обмеження.

Дискусія про вторинні санкції

Копенгаген та кілька інших столиць закликають активувати інструмент ЄС для боротьби з обходом санкцій, який дозволить блокувати експорт чутливих товарів до третіх країн.

"Його активація може відкрити шлях до вторинних санкцій – кроку, якого ЄС довго уникав", – йдеться у документі.

Заморожені активи Росії

Окремо обговорюється доля заморожених активів російського центробанку на суму близько 300 млрд євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із закликом про вилучення цих коштів та спрямування їх на користь України.

Втім, Франція, Німеччина та Бельгія побоюються, що пряме вилучення коштів "підірве довіру до євро як резервної валюти".

Підвищення тиску

Європейський міністр санкцій Девід О’Салліван наголосив, що важливо не лише ухвалювати нові правила, а й ефективно застосовувати вже існуючі.

За словами дипломатів, нові удари РФ проти цивільних об’єктів можуть стати каталізатором для ухвалення рішучіших кроків уже найближчим часом.

Удар по Києву

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 28 серпня РФ атакувала українську столицю. Станом на 01:30 29 серпня кількість загиблих внаслідок удару зросла до 23.

Внаслідок російського терору пошкоджено 225 житлових будинків. Разом з нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями пошкодження зафіксовані в усіх районах столиці.

Після російської атаки по Києву мешканці зруйнованого будинку розбирали уламки та намагалися допомогти врятувати своїх сусідів, чекаючи на бійців ДСНС. Серед тих, хто намагався допомогти, був 19-річний Владислав Калашников. Попри те, що його власна квартира була зруйнована під час обстрілу, він поспішив на допомогу жителям сусіднього будинку.

