Вперше в історії: Україна атакувала бойовий корабель РФ FPV-дронами, - Defense Express

Корабель отримав пошкодження бортової частини та втратив роботу радіолокаційної станції МР-352 "Позитив".

Українські сили оборони здійснили перший в історії успішний удар FPV-дронів по військовому кораблю. 28 серпня в Темрюцькій затоці Азовського моря був уражений російський корвет "Буян-М", оснащений крилатими ракетами "Калібр".

Як пише Defense Express, цей день виявився символічним: рівно 73 роки тому, 28 серпня 1952 року, відбулося перше бойове застосування FPV-дронів у світі.

Атаку здійснив спецпідрозділ "Примари" ГУР МОУ, використавши дрони "Рубака" та/або UJ-26 "Бобер". Вони зуміли подолати понад 350 км і завдати прицільного удару. Унаслідок атаки корабель отримав пошкодження бортової частини та втратив роботу радіолокаційної станції МР-352 "Позитив", яка відповідає за виявлення морських і повітряних цілей. Без неї судно фактично "осліпло".

Безпорадність російських систем ППО

Попри те, що екіпаж "Буяна-М" бачив загрозу й намагався активно маневрувати, його системи протиповітряної оборони не відкрили вогонь. Зокрема, швидкострільний артилерійський комплекс АК-630М2 "Дуэт", створений для знищення дронів, ракет і навіть літаків, так і не спрацював.

Причини збою поки невідомі: це могла бути проблема з РЛС, системою управління вогнем або оптико-прицільним комплексом. Втім, факт залишається фактом — основне озброєння ППО корабля виявилося безсилим проти українських FPV-дронів.

Наслідки для Чорноморського флоту

Корвети класу "Буян-М" є одними з основних кораблів Чорноморського та Каспійського флотів РФ. Загалом у цих з’єднаннях перебуває щонайменше сім таких кораблів, ще чотири — у складі Балтійського флоту. Аналогічні системи ППО встановлені також на великих десантних кораблях "Іван Грен" та "Петро Моргунов".

Втім, ураження "Буяна-М" показало вразливість усього класу кораблів РФ перед сучасними українськими дронами.

Удар по "Буяну" - що відомо

Нагадаємо, що в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 "Буян-М".

Зазначається, що бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів".

Це третій корабель такого типу, який вдалося пошкодити Силам оборони за час війни, пише "Мілітарний".

