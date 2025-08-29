EA і Battlefield Studios представили новий трейлер шутера від першої особи Battlefield 6. Свіжий ролик автори присвятили ПК-версії. Творці пообіцяли підтримку DLSS, FSR, 4К-графіку, анлокнутий FPS і понад 600 налаштувань.
Разом із цим розробники розкрили фінальні системні вимоги релізної версії шутера. Крім того, автори підтвердили, що у всіх випадках для гри на ПК потрібно ввімкнути довірений платформний модуль TPM 2.0 і опцію Secure Boot у налаштуваннях UEFI - докладніше про це можна почитати тут.
Який ПК потрібен для запуску Battlefield 6
Мінімальні вимоги (1080p/30 FPS, низькі):
- Процесор: AMD Ryzen 5 2600 або Intel Core i5-8400;
- ОЗП: 16 ГБ;
- Відеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT або NVIDIA GeForce RTX 2060 або Intel Arc A380;
- Сховище: 55 ГБ вільного місця;
Рекомендовані вимоги (1440p/60 FPS, високі або 1080p/80 FPS+, низькі):
- Процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-10700;
- ОЗП: 16 ГБ;
- Відеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT або NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti або Intel Arc B580;
- Сховище: 90 ГБ вільного місця;;
- Додаткова інформація: обов'язкова наявність SSD.
Ультра вимоги (4K/60 FPS, ультра або 1440p/144 FPS, високі):
- Процесор: AMD Ryzen 7 7800X3D або Intel Core i9-12900K;
- ОЗП: 32 ГБ;
- Відеокарта: AMD Radeon RX 7900 XTX або NVIDIA GeForce RTX 4080;
- Сховище: 90 ГБ вільного місця;;
- Додаткова інформація: обов'язкова наявність SSD.
EA вказала системні вимоги, виходячи з гри в нативній роздільній здатності. Це означає, що Battlefield 6 можна буде запустити навіть на слабших ПК або підвищити якість графіки за допомогою технологій апскейлінгу на кшталт DLSS, FSR або XeSS.
Трейлер ПК-версії Battlefield 6:
Реліз Battlefield 6 відбудеться 10 жовтня 2025 року на ПК, PS5 і Xbox Series. Над грою працюють чотири колективи: DICE (мультиплеєр), Criterion Games (кампанія), EA Motive (карти для мультиплеєра), а також Ripple Effect Studios (королівська битва).
У релізовій версії Battlefield 6 буде дев'ять карт, і вони охоплять локації від Брукліна до Єгипту. Також повернеться культова операція "Вогняний шторм" з Battlefield 3. Раніше розробники розповіли, що за час відкритої бети в грі забанили 330 тисяч читерів.