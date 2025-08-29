ПК-версія запропонує підтримку DLSS, FSR, 4К-графіку і понад 600 налаштувань.

EA і Battlefield Studios представили новий трейлер шутера від першої особи Battlefield 6. Свіжий ролик автори присвятили ПК-версії. Творці пообіцяли підтримку DLSS, FSR, 4К-графіку, анлокнутий FPS і понад 600 налаштувань.

Разом із цим розробники розкрили фінальні системні вимоги релізної версії шутера. Крім того, автори підтвердили, що у всіх випадках для гри на ПК потрібно ввімкнути довірений платформний модуль TPM 2.0 і опцію Secure Boot у налаштуваннях UEFI - докладніше про це можна почитати тут.

Який ПК потрібен для запуску Battlefield 6

Відео дня

Мінімальні вимоги (1080p/30 FPS, низькі):

Процесор: AMD Ryzen 5 2600 або Intel Core i5-8400;

ОЗП: 16 ГБ;

Відеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT або NVIDIA GeForce RTX 2060 або Intel Arc A380;

Сховище: 55 ГБ вільного місця;

Рекомендовані вимоги (1440p/60 FPS, високі або 1080p/80 FPS+, низькі):

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-10700;

ОЗП: 16 ГБ;

Відеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT або NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti або Intel Arc B580;

Сховище: 90 ГБ вільного місця;;

Додаткова інформація: обов'язкова наявність SSD.

Ультра вимоги (4K/60 FPS, ультра або 1440p/144 FPS, високі):

Процесор: AMD Ryzen 7 7800X3D або Intel Core i9-12900K;

ОЗП: 32 ГБ;

Відеокарта: AMD Radeon RX 7900 XTX або NVIDIA GeForce RTX 4080;

Сховище: 90 ГБ вільного місця;;

Додаткова інформація: обов'язкова наявність SSD.

EA вказала системні вимоги, виходячи з гри в нативній роздільній здатності. Це означає, що Battlefield 6 можна буде запустити навіть на слабших ПК або підвищити якість графіки за допомогою технологій апскейлінгу на кшталт DLSS, FSR або XeSS.

Трейлер ПК-версії Battlefield 6:

Реліз Battlefield 6 відбудеться 10 жовтня 2025 року на ПК, PS5 і Xbox Series. Над грою працюють чотири колективи: DICE (мультиплеєр), Criterion Games (кампанія), EA Motive (карти для мультиплеєра), а також Ripple Effect Studios (королівська битва).

У релізовій версії Battlefield 6 буде дев'ять карт, і вони охоплять локації від Брукліна до Єгипту. Також повернеться культова операція "Вогняний шторм" з Battlefield 3. Раніше розробники розповіли, що за час відкритої бети в грі забанили 330 тисяч читерів.

