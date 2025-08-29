Росіяни хизуються, що "Тріумф" може вражати повітряні цілі на підльоті за сотні кілометрів.

На території окупованого півострова Крим українські розвідники уразили російську радіолокаційну станцію (РЛС) зі складу С-400 "Тріумф". Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

"У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль - російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", - розповіли розвідники.

У ГУР додають: "Черговий "Тріумф" загарбників на півострові "осліп" - схоже, це фіаско".

У повідомленні йдеться про те, що демілітаризація АРК триває.

Що відомо про "Тріумф"

Згідно з відкритими джерелами, С-400 "Тріумф" - російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Прийнятий на озброєння 28 квітня 2007.

"Тріумф" - найменування експортної версії. Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин зенітного ракетного комплексу С-400 близько 625 млн доларів.

Радар раннього виявлення має інструментальну дальність до 600 км. Комплекс може вражати повітряні цілі ракетами ЗУР надвеликої дальності 40Н6Е на дальності до 380 км, зокрема за вказівкою з літака ДРЛО А-50.

На думку західних аналітиків, С-400 поряд з такими системами, як "Іскандер" і береговими протикорабельними комплексами класу "Бастіон", відіграє ключову роль у новій концепції ЗС РФ, відомої на Заході як "Зона заборони доступу", яка полягає в тому, що війська противника неспроможні перебувати й пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони A2/AD без ризику завдання їм неприйнятної шкоди. За даними британського тижневика The Economist, вартість однієї батареї С400 становить приблизно 200 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно, 21 серпня, на території тимчасово окупованого Криму українські військові уразили російський вантажний потяг із пально-мастильними матеріалами. Йшлося, що порушена логістика окупантів - Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян з зазначеним вантажем, внаслідок цього було ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

