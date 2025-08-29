Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж боєприпасів Україні. Йдеться про зброю на загальну на суму приблизно 825 мільйонів доларів.
Як повідомляє Агентство співробітництва в галузі оборони США, мова про 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) і такої ж кількості систем GPS/INS із модулем SAASM. Зазначається, що український уряд надіслав запит на придбання ракет.
До цього пакета також увійде допоміжне обладнання, запасні частини, допомога з ремонту, програмне забезпечення тощо. Для придбання ракет Україна залучить фінансування від Данії, Нідерландів та Норвегії. Також будуть використані кошти з програми міжнародного військового фінансування (FMF) США.
Головними підрядниками будуть компанії Zone 5 Technologies та CoAspire. Наголошується, що продаж ракет не вимагатиме відрядження до України додаткових представників уряду США або підрядника та не матиме негативного впливу на обороноздатність США.
Зброя для України: інші новини
Чеська ініціатива Darek pro Putin ("Подарунок для Путіна") передала Україні гелікоптер, для купівлі якого було оголошено збір. Black Hawk UH-60 вдалося придбати завдяки пожертвам від тисяч людей. Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт.
Тим часом у Бельгії заявили, що можуть передати Україні винищувачі F-16 вже наступного місяця. Країна також працює у складі коаліції з ППО та розмінування.