Сьогодні, 29 серпня, вже відбулися перші поховання.

За участі вищого керівництва держави відбулись перші почесні поховання невідомих Захисників і Захисниць України на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у почесних заходах брали президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та інші посадовці.

Зокрема, відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені.

Як повідомила журналістам міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища триває, також розпочато будівництво другої черги.

"Тут у нас до шести тисяч місць [у майбутньому має бути до 120 тис. - УНІАН]. Частина відведена для родин, які хочуть поховати своїх близьких. Частина відведена під поховання тих, хто нерозпізнаний, коли ідентифікація триває", - відзначила Калмикова.

На території комплексу вже зведено два колумбарії, облаштовано стоянку, прокладено інженерні мережі, збудовано дорожню розв’язку та під’їзну дорогу.

Калмикова відзначила, що передбачається проведення архітектурного конкурсу на створення пам'ятника, який би уособлював невідомих захисників та захисниць.

"Аналогічно як і на інші елементи кладовища: на скульптури, і на каплицю, і на головний меморіал", - додала міністерка.

Наразі на могилах встановлюються тимчасові намогильні споруди, виготовлені у формі козацького хреста. Впродовж року триватимуть дискусії щодо остаточного вигляду постійної намогильної споруди. Над цим питанням працюватиме робоча група.

Сім'ї полеглих вже можуть починати оформляти документи на поховання.

Міністр уточнила, що поховання на території комплексу відбуваються коштом держави. Держава зобов'язується доглядати поховання.

Щодня до меморіалу курсуватиме автобус від станції метро "Теремки" починаючи з 7:00 ранку. Транспорт їздитиме кожні дві години. Далі об 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 тощо. Від комплексу повертатиметься до Києва о 8:00, 10:00, 12:00 і т.д.

Окремо Калмикова відзначила, що на території комплексу під усіма доріжками проклалена дренажна система на глибині від 2,5 до 3 метрів.

Усього комплекс передбачає шість черг будівництва. Планується зведення великої кількості інфраструктурних об'єктів.

Будівництво першої черги триває: уже закладено фундамент для адміністративної будівлі та Будинку трауру, споруджується господарський блок, Центральна площа з Меморіальним садом, вхідна брама, зони відпочинку та благоустрій території. Завершення другої черги заплановано на 2026 рік.

Наступні шість черг передбачають проведення архітектурних і скульптурних конкурсів для таких споруд, як музейно-виставковий комплекс, каплиця, Центральний меморіал на честь Захисників і Захисниць та інших монументальних споруд.

Створення Національного військового меморіального кладовища

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національного військового меморіального кладовища, у 2024 році Кабінет міністрів затвердив порядок використання 515 млн гривень на будівництво та функціонування Національного військового меморіального кладовища.

Цей комплекс стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини.

У березні 2024 року Кабмін прийняв важливе рішення, яке чітко визначає його розташування на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

