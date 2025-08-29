Українці зазвичай отримують пенсію у 30% від свого заробітку, а прокурор чи суддя – 50-70% від своєї зарплати.

Пенсійна система України несправедлива та потребує реформування: на пенсії 4 тисяч суддів іде така ж сума, як на пенсії 120 тисяч освітян та медиків. Тобто різниця складає цілих 30 разів.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

"Ще більше переконуєшся у цій несправедливості, коли заглиблюєшся у прості цифри статистики пенсійних виплат. Якщо на 4 тисячі суддів ми витрачаємо на місяць на пенсії 440 мільйонів гривень, то таку ж саме суму ми витрачаємо аж на 120 тисяч пенсіонерів освітян і медиків", - зазначив політик.

Він також наголосив, що, якщо звичайна людина для того, аби вийти на пенсію, повинна досягти трудового стажу у 32 роки, то суддям треба лише 20 років на посаді, а прокурорам – 15 років. Крім цього, звичайна людина може піти на пенсію після досягнення 60 років, а вік виходу прокурорів – 46 років, суддів – 55 років.

"При цьому держава ще й втрачає найкваліфікованіші кадри. Бо людина, яка має досвід у 15 років, напевно більш кваліфікована, ніж людина, яка приходить на роботу відразу після навчання", - написав він.

Також він зазначив, що звичайна людина отримує пенсію в середньому у 30% від свого заробітку (а зараз навіть і менше цього), а прокурор чи суддя – 50-70% від своєї заробітної плати.

"До того ж, якщо пенсії звичайних громадян просто індексуються за формулою, яка також потребує вдосконалення, то спеціальні пенсії перераховуються у зв'язку зі збільшенням грошового утримання тих чи інших посадових осіб", - додав депутат.

Пенсійний фонд заборгував військовим пенсіонерам 51,3 мільярда гривень з нарахованих пенсій за рішеннями суду за минулий час. Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень, адже за даними Пенсійного фонду, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн.

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що відомство готує пенсійну реформу, в рамках якої планується створити бездефіцитну систему пенсійних виплат, розподіляючи лише той обсяг коштів, який реально зібрано через єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у конкретному році, розповідав.

