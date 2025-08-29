У ЄС розглядають можливість переведення активів у більш ризикований фонд, який міг би принести більше прибутку Україні.

Європейська комісія розробляє схему переведення майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України після завершення війни. Про це повідомляє Politico, посилаючись на європейських чиновників.

Переведення активів у більш ризикований фонд

Зазначається, що Брюссель перевіряє готовність європейських столиць перевести ці активи в більш ризикований фонд, який міг би принести більше прибутку Україні. За словами джерел, так ЄС хоче посилити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Також цей план розглядається на випадок, якщо Москва відмовиться виплачувати післявоєнну компенсацію Україні.

У виданні підкреслили, що цей варіант не передбачає негайної конфіскації російських активів. Обговорення цього питання досягнуть кульмінації 30 серпня, коли міністри закордонних справ країн-членів ЄС вперше обговорять цей варіант під час неформальної зустрічі в Копенгагені.

У виданні ознайомилися з підготовчою запискою до цієї зустрічі і з'ясували, що під час обговорення міністри мають розглянути додаткові варіанти використання доходів від заморожених суверенних активів РФ. Європейські країни шукатимуть нові ідеї для продовження фінансування України, яка 2026 року, згідно з прогнозом, зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі близько 8 млрд євро.

"Ми чуємо, що стає все важче зібрати гроші з національних фінансів або бюджету ЄС. Але у нас є ці активи, і логічне запитання полягає в тому, як ми можемо і чому ми не використовуємо ці активи", - сказала заступник міністра закордонних справ Естонії з правових і консульських питань Керлі Вескі.

У Європі сформувалися два табори

У виданні додали, що європейські країни розділилися в цьому питанні. Наприклад, країни Балтії та низка інших держав, що межують із Росією, наполягають на тому, щоб ЄС повністю конфіскував російські активи.

Зокрема, цю ідею просувають латвійський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Проте цей варіант, як і раніше, наражається на опір з боку західноєвропейських країн, включно з Німеччиною, Італією та Бельгією. У виданні зазначили, що Бельгії загрожують особливі правові та фінансові ризики, оскільки на її території розташована Euroclear (фінансова організація, в якій зберігається велика частина російських активів).

Також як обхідний шлях юристи Єврокомісії можуть перевести російські активи до "спеціальної цільової структури", яку підтримуватиме низка країн ЄС, додали у виданні. Чиновники порівняли обговорюваний новий фонд із Європейським механізмом стабільності, який підтримують тільки члени єврозони, його було створено поза рамками договорів ЄС.

Один зі співрозмовників видання поділився, що новий фонд для України також, найімовірніше, буде відкритий для країн G7, включно з Великою Британією і Канадою, які підтримують ідею конфіскації активів. Журналісти підкреслили, що нова структура дасть ЄС більший контроль над передачею активів Україні, коли настане слушний момент.

Німеччина і Бельгія виступають проти конфіскації активів РФ

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спроби отримати доступ до активів російського Центробанку можуть позначитися на фінансових ринках. Його позицію підтримав і прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

Глава уряду Бельгії зазначив, що російські активи мають імунітет, і якщо буде ухвалено політичне рішення про конфіскацію державних коштів, то інші країни можуть почати виводити свої активи з ЄС. За його словами, це небезпечно з юридичного погляду.

