За оцінками Паппергера, на повне поповнення запасів знадобиться 10 років.

Інтерес Європи до оборони зростає, що стало поштовхом до розширення оборонних підприємств. Швидко розширюється і німецький концерн Rheinmetall.

Так, будується завод з виробництва пороху в Румунії, два заводи в Болгарії та завод з виробництва стволів для зброї у Великій Британії. І це лише деякі з його нових підприємств, пише Sky News. Зазначається, що ці проєкти є прямою реакцією на агресію Росії та нову вимогу Німеччини та її європейських союзників щодо переозброєння у відповідь.

"Наразі західний світ має у своєму розпорядженні близько двох мільйонів артилерійських снарядів, що є недостатньо. Нам потрібно більше, і 50 % цих снарядів буде вироблено на Rheinmetall", – розповів гендиректор концерну Армін Паппергер.

Відео дня

На запитання про те, на скільки вистачить двох мільйонів снарядів, він відповів так:

"Президент Зеленський сказав мені, що мені потрібно 2,5 мільйона, якщо буде перемир'я, і 4,5 мільйона, якщо буде війна".

За оцінками Паппергера, на повне поповнення запасів знадобиться 10 років. Проте гендиректор концерну вважає, що Європа зможе захиститися, якщо на неї нападуть раніше.

"Не те, щоб ми не були здатні воювати, ми здатні", – наголосив він.

У матеріалі зазначається, що війна в Україні змінила погляд уряду Німеччини на розвиток оборони. Реальна загроза того, що в найближчі пʼять років Росія може напасти на країну НАТО, означає, що німці, як і багато їхніх сусідів, працюють над посиленням своєї армії. Ключовою частиною цих планів є оборонні підприємства, такі як Rheinmetall.

Захід збільшує витрати на оборону

Німеччина суттєво збільшить витрати на оборону на тлі загрози з боку РФ. Видання Bloomberg писало, що у запланованому бюджеті є і кошти на підтримку України. Йдеться про 9 млрд євро на рік.

Водночас країни НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону в 2025 році. Цього року всі союзники мають намір досягти колишнього цільового показника витрат у 2% ВВП.

Вас також можуть зацікавити новини: