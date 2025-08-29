Він був здатний полювати на динозаврів дрібного і середнього розміру, що означає, що він міг змагатися з найбільшими хижаками-динозаврами в регіоні.

Нове дослідження показало, що гігантський гіперхижак, схожий на крокодила, ймовірно, полював на динозаврів 70 мільйонів років тому на території сучасної Аргентини. Про це пише Live Science.

Зазначається, що археологи виявили скам'янілий скелет вимерлого вищого хижака в південній Патагонії 2020 року. Він досягав довжини близько 3,5 метрів і важив близько 250 кілограмів.

Істота отримала назву Kostensuchus atrox на честь патагонського вітру "Костен" і єгипетського бога з головою крокодила Себека. K. atrox був гіперхижаком, тобто понад 70% його раціону становило м'ясо. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі PLOS One, анатомія K. atrox, який мав широку морду, великі зуби і потужні передні кінцівки, свідчить про те, що він був здатний полювати на велику здобич у крейдяному періоді Південної Америки (145-66 мільйонів років тому).

Відео дня

Провідний автор дослідження Фернандо Новас, палеонтолог Національної ради з наукових і технічних досліджень (CONICET) і Фонду природної історії імені Фелікса де Азари в Аргентині, заявив, що це відкриття підкреслює той факт, що динозаври жили в оточенні найрізноманітніших організмів. Він сказав:

"Зокрема, наземні крокодили були особливо різноманітними і численними в крейдяний період у Південній Америці та Африці, включно з дрібними і великими, м'ясоїдними і рослиноїдними формами, що свідчить про те, що ці континенти були "землею крокодилів".

За його словами, ці вимерлі крокодили конкурували з динозаврами і полювали на них, відіграючи важливу роль у структурі зниклих екосистем.

Цікаво, що K. atrox входив до групи рептилій, званих пейрозаврідовими крокодилами, які є вимерлими родичами сучасних крокодилів. Згідно з дослідженням, нещодавно виявлені скам'янілості настільки добре збереглися, що K. atrox є одним із найкращих коли-небудь знайдених зразків пейрозаврідових крокодилів і найповнішим із відомих великих і широкорилих представників цього сімейства.

Науковці знайшли K. atrox у скельному утворенні Чоррільо в Патагонії. Приблизно в той самий час вони також виявили більшого м'ясоїдного динозавра, названого Maip macrothorax, скам'янілість якого представили у 2022 році. M. macrothorax був мегараптором завдовжки близько 9-10 метрів.

Хоча K. atrox був меншим за M. macrothorax, Новас зазначив, що він був здатний полювати на динозаврів дрібного і середнього розміру, що означає, що він міг змагатися з найбільшими хижаками-динозаврами в регіоні.

Новини про дослідження динозаврів

Науковці виявили новий вид динозавра, який вирізнявся незвичайним "вітрилом" уздовж спини та хвоста: він належав до сімейства ігуанодонтів. Його скам'янілості були знайдені на острові Вайт, Англія. Цей вид ідентифікував аспірант Портсмутського університету та Музею природної історії Джеремі Локвуд.

Вас також можуть зацікавити новини: