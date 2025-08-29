Росія націлилась на Донбас, але ЗСУ не вірять у наказ 'відступити', - FT

Українські військові наголошують: укріплений пояс міст від Костянтинівки до Краматорська — остання важлива лінія оборони.

Українські війська стримують наступ РФ біля Покровська та готуються до оборони Краматорська Донецької області. Російська армія націлилася на ці міста, але солдати не вірять, що їм накажуть відступити з Донбасу, пише Financial Times.

Нещодавно невелика група снайперів 93-ї механізованої бригади України отримала терміновий наказ повернутися на фронт поблизу Покровська, де російські війська здійснили одне з найбільших просувань цього року — близько 10 км углиб українських позицій.

За словами штаб-сержанта з позивним "Шеферд", якби російський наступ розвивався, противник міг би оточити Покровськ та обійти оборонні рубежі Краматорська, створюючи плацдарм для подальшого наступу.

Підтягнуті резерви ЗСУ, серед яких військові з інших бригад, змогли зупинити ворога та навіть відбити кілька населених пунктів на північ від стратегічного міста.

Донбас як ключ до війни

Москва вимагає, щоб Україна поступилася повним контролем над Донецькою та Луганською областями. Володимир Зеленський категорично відкинув цю пропозицію, попри заяву президента США Дональда Трампа про ймовірність "територіального обміну" у майбутній мирній угоді.

Військові наголошують: поступка Донбасом означала б здачу головної лінії оборони. На півночі регіону простягається 45-кілометровий пояс укріплених міст і поселень, від Костянтинівки до Краматорська, який перетворився на "останній бастіон".

"За ним відкрита місцевість… немає територій для стабільної оборони", — пояснив Дмитро Запорожець, речник новоствореного 11-го армійського корпусу України.

Російський тиск: від Слов’янська до Куп’янська

За даними груп моніторингу, російські війська:

увійшли до лісів на північ від Слов’янська;

підійшли до Костянтинівки з трьох напрямків;

ведуть бої біля Куп’янська на Харківщині;

намагаються "закріпитися" навіть у Дніпропетровській області.

Фронт розширюється, створюючи постійний тиск на українські сили. У районі Краматорська та Слов’янська українські військові активно готуються до можливої облоги.

Металургійні заводи Краматорська вже перетворюються на потужні оборонні вузли. Викопуються глибокі протитанкові траншеї на околицях агломерації. Військові інженери облаштовують лінії оборони на пагорбах та біля річок.

Запорожець наголошує:

"Кожен будинок, кожен багатоповерховий блок можна використовувати для стабілізації оборони".

Цивільне життя під ударами

Мирні жителі Донбасу залишаються заручниками ситуації. Евакуації з Костянтинівки відбуваються під бомбардуваннями: під час одного з рейсів гуманітарні волонтери вивезли лише 15 літніх людей, тоді як у центр міста влучили плануючі бомби.

Водночас російські дрони-камікадзе регулярно обстрілюють Дружківку. Серед постраждалих — гуманітарна працівниця Тетяна Лугова, яка колись втекла з окупованого Донецька. Вона отримала контузію та поранення.

"Що означає віддати Донецьку область? Я вже втекла з Донецька. Я не могла повернутися додому 11 років", - каже жінка.

Українські військові підкреслюють, що психологічно легше бути на позиціях, ніж дорогою на фронт.

"На передовій ти тримаєш лінію, тебе оточують побратими. Трохи менш страшно помирати там, ніж на дорозі під дронами", — зізнається "Шеферд".

Літній наступ Росії - головні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області. Нині там точаться бої.

Водночас командир підрозділу "Мурамаса" 21-го окремого полку безпілотних систем у складі 3-го армійського корпусу Єгор Фірсов дав свою оцінку щодо термінів завершення війни. На його думку, вона триватиме і в 2026 році.

Деякі експерти кажуть, що літній наступ російських окупаційних військ в Україні провалився. Та генерал-лейтенант Ігор Романенко цієї думки не поділяє, зауважуючи, що ворог не відмовився від своїх намірів.

