Поведінка "гостей" відрізнялася від звичайної, вони наче збиралися передчасно гніздуватися.

До української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез, несподівано прийшли понад 2 тис. пінгвінів, але потім зникли. Науковці припускають, що зграя просто перепочила на острові.

Як розповіли у Національному антарктичному науковому центрі, пінгвіни мешкають на Галіндезі приблизно з жовтня (антарктична весна) до травня (антарктична осінь). Саме в цей час у цих цікавих птахів шлюбний сезон. На зиму пернаті острів залишають.

За словами біологині Зої Швидкої, науковці протягом зими спостерігали, як на Галіндезі зупинялися невеликі групи пінгвінів, зазвичай на іншому боці від станції. Зазвичай їх було по кілька десятків, іноді — сотень, але не більш як 500. Однак в середині серпня на Галіндез прибула майже 1 тисяча пінгвінів. Найбільше їх було на іншому кінці острова, де пологий берег, але деякі групи було видно і з вікон станції. Вже за тиждень кількість птахів зросла до 2100.

Відео дня

"Крім кількості, відрізнялася й поведінка. Якщо зимові групки здебільшого ховалися в низинах, то тут деякі вилазили на скельні підвищення й там сиділи - це типові місця для побудови гнізд. Ще частина "покусувала" грудки снігу, наче перевіряла їх на міцність — рухи й поведінка були дуже схожі на ті, якими влітку вони вишукують камінці в багнюці", — розповіла Швидка.

Вчені подумали, що мають справу з дуже раннім поверненням пінгвінів. Однак акваторію щільно затягло кригою, і 24 серпня острів знову майже спорожнів.

"Найімовірніше, це була міграція зграї, що полює в морі, з перепочинком на Галіндезі. Тож говорити про велике повернення поки рано", - констатують науковці.

Спостереження за поведінкою пінгвінів, наголошують фахівці, важливі в контексті зміни клімату. Адже останніми роками острів Галіндез буквально захопили теплолюбні субантарктичні пінгвіни, які раніше тут взагалі не гніздували. Тепер в сезон їх — до 7 тисяч.

Крім того, важливо відстежувати час масштабного повернення цих птахів, бо воно пов'язане з льодовою ситуацією в акваторії, де знаходиться "Академік Вернадський".

"Цієї зими наша акваторія не була забита льодом протягом тривалих періодів, тож раннє повернення цілком можливе. Продовжуємо стежити", - йдеться у повідомленні.

Українські полярники показали кумедні кадри пінгвінів

Нагадаємо, у липні на острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", повернулися десятки пінгвінів, які раніше, у травні, разом з усіма родичами відправилися у пошуках їжі. Пінгвіни мчали по воді, як маленькі торпеди та швидко вибігали на берег. За словами науковців, пінгвіни можуть вистрибнути на берег висотою до 3 метрів, але для цього їм треба розігнатися у воді, потім змінити кут руху та "вилетіти" в повітря. Водночас за можливості вони обирають пологий берег і користуються одними й тими ж маршрутами.

Вас також можуть зацікавити новини: