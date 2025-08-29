З січня по липень автопарк ЄС поповнили майже 739 тисяч нових автомобілів Volkswagen.

З початку року на ринках країн Євросоюзу реалізували майже 6,5 млн нових легкових автомобілів. Про це повідомляє портал "УкрАвтопром".

Найбільший попит серед автомобілістів ЄС мали моделі Volkswagen. Загалом з січня по липень автопарк Євросоюзу поповнили майже 739 тисяч нових автомобілів цього бренду (на 5% більше, ніж торік).

На другому місці знаходиться японська компанія Toyota, тоді як третє місце посіла Skoda - чеський виробник, який належить Volkswagen AG.

Найпопулярніші бренди автомобілів на ринку ЄС:

Volkswagen - 738 878 авто (+5%). Toyota - 496 009 авто (-8%). Skoda - 423 138 авто (+10%). Renault - 400 802 авто (+7%). BMW - 382 234 авто (+4%).

Як можна побачити, в топі лідерів немає компанії Tesla. Раніше CNBC повідомило, що продажі електромобілів цього бренду в Європі різко впали в липні. У той же час китайська компанія BYD, навпаки, продемонструвала стрімке зростання продажів своїх автівок.

Фахівці пов’язують це з репутаційними проблемами Tesla, викликаними політичними поглядами головного керівника компанії Ілона Маска та його зв’язками з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що минулого місяця українці придбали 7,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Найбільший попит в цьому сегменті мали автомобілі Tesla, а саме - Model Y і Model 3. Замикає трійку лідерів Nissan Rogue.

Нагадаємо також, що нещодавно компанія Маска запустила свій новий сімейний електромобіль, який має великий запас ходу. Електрокросовер створили на основі Model Y. Стартова ціна машини становила 339 000 юанів (47 184 доларів).

