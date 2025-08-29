Росія вдарила по українському кораблю 'Сімферополь': кількість загиблих зросла

За словами Плетенчука, зараз тривають дії, пов’язані з порятунком життя.

У Військово-морських силах України повідомили про ще одного моряка, який загинув внаслідок удару російських окупантів по українському кораблю, ймовірно, розвідувальному судну "Сімферополь".

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"На жаль, маємо вже другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих – їх кілька. Так само кілька військовослужбовців отримали поранення, але більша частина екіпажу перебуває переважно ще з вчорашнього дня у безпеці", - сказав Плетенчук.

Він додав, що поки не може підтвердити інформацію ворога про те, що уражений корабель потонув. За словами Плетенчука, зараз тривають дії, пов’язані з порятунком життя, тому ніяких подробиць у ВМС надати не можуть. Наразі невідомо, скільки триватиме рятувальна операція, адже це – складна робота.

Плетенчук також прокоментував хизування росіян щодо ураження українського корабля морським дроном. За даними речника, противник мав на озброєнні морські безекіпажні катери ще до повномасштабного вторгнення в Україну та з 2022 року неодноразово намагалися їх застосовувати.

"Тому сказати, що це стало чимось новим, наразі ми не можемо", - сказав військовий.

Загалом ситуація у Чорному морі, запевняє Плетенчук, фактично залишається незмінною. Сьогодні вранці в акваторії перебував один носій крилатих ракет типу "Калібр", але наразі немає підтвердження того, що корабель готується до атаки.

Удар по українському кораблю

Як писав УНІАН, російські окупанти завдали удару по одному з кораблів ВМС ЗСУ – вчора було відомо, що загинув один член екіпажу, а ще кілька моряків отримали поранення. У ВМС України запевняють, що переважна частина екіпажу у безпеці, триває пошук кількох моряків. За даними Міністерства оборони РФ, ураження сталося у гирлі Дунаю розвідувального катера "Сімферополь". Окупанти запевняють, що судно затонуло через роботу російського морського безекіпажного катера.

