У Німеччині залізниця зіштовхнулась з несподіваним ворогом – борсуками. Ці тварини масово риють великі тунельні системи під залізничними коліями, в яких вони живуть, через що маршрути стають небезпечними та закриваються на роки, пише Spiegel.

Зазначається, що такий випадок трапився на землі Північна Рейн-Вестфалія. Вже три роки між містами Френденберг та Унна (12,5 км колій) не курсують поїзди, бо під насипом борсуки прорили сотні входів до своїх нір, що зробило шлях потенційно небезпечним. Експерти нарахували 140 нір, розташованих на 11 кілометрах між Френденбергом та Унною.

Замість потягів тут курсують запасні автобуси, а колію доведеться тримати закритою щонайменше ще три роки.

Подібні випадки виникають і в інших регіонах. У Рейнланд-Пфальц борсуки вже кілька разів зупиняли рух, зокрема цього року на відрізку між Ландау та Вінденом колія просіла через обвал борсукової нори.

Найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn відмітив, що це справжня проблема, проте відкидає критику про поганий нагляд за коліями. У залізничній компанії зазначили, що огляди колії проводяться регулярно, а появи борсуків виявляються лише зрідка.

Раніше газета The Washington Post писала, що німецька залізниця за 30 років недофінансування занепала. Поїзди постійно запізнюються, а їхній стан залишає бажати кращого.

Пізніше міністр транспорту Німеччини Патрік Шнайдер звільнив генерального директора Deutsche Bahn Річарда Лутца. За його словами, неефективний державний залізничний оператор потребує "перезавантаження" з точки зору управління та структури.

