Крім того, пошкоджено 225 житлових будинків.

У Києві проводиться рятувальна операція після нічного удару російських окупаційних військ. Кількість загиблих продовжує зростати.

"Продовжують надходити трагічні звістки з Дарницького району. Вже відомо про 22 загиблих. Рятувальна операція триває", – повідомив о 23:00 начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

Він розповів, що внаслідок російського терору пошкоджено 225 житлових будинків. Разом з нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями пошкодження зафіксовані в усіх районах столиці. Районні адміністрації вже нарахували понад 5400 вибитих вікон та віконних блоків. Майже 4 тисячі – у Голосіївському районі столиці, додав Ткаченко.

До ліквідації наслідків протягом дня залучили майже 800 осіб, 162 одиниці техніки. Загалом ДСНС разом з комунальниками вивезли з місць пошкоджень понад 2060 кубів сміття та уламків.

"На основній локації в Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи, продовжуватимуться всю ніч. Є люди, з якими немає звʼязку з часу атаки. Тому, на жаль, кількість підтверджених загиблих зростатиме. Вже відомо про 4 загиблих дітей, найменшій – лише два рочки", – йдеться в повідомленні.

Ткаченко наголосив, що прицільними ударами по житлових будинках, освітніх закладах, дипломатичних установах та лікарнях Росія показує своє "прагнення до миру". За словами очільника КМВА, сьогодні окупанти пошкодили Феофанію, обласну лікарню в Подільському районі столиці.

Атака РФ по Україні

Вночі 28 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні з використанням різних засобів ураження. Окупанти застосували дрони, балістику, крилаті ракети Х-101, ракети "Кинджал" тощо.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом ворог використав для атаки 659 засобів. Серед них – 598 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.

Під основним ударом був Київ. Також росіяни атакували Вінничину, Запоріжжя та інші регіони країни.

Крім того, було завдано удару цивільному поїзду "Київ-Харків". Рухомий склад отримав суттєві пошкодження.

