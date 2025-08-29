РФ і Китай вперше провели спільне патрулювання підводних човнів у Тихому океані

Спільне патрулювання - це свідчення високого рівня стратегічної довіри між Москвою та Пекіном, переконують експерти.

Росія та Китай здійснили перше спільне патрулювання підводних човнів у Тихому океані. За даними російських ЗМІ, у місії взяли участь дизель-електричні субмарини, зокрема російський підводний човен "Волхов", який пройшов близько 2000 миль від бази у Владивостоці, пише CNN.

Маршрут патрулювання пролягав через Японське та Східнокитайське моря.

Китай офіційно не підтвердив участь у місії, однак державне видання Global Times опублікувало повідомлення з посиланням на російську сторону. Китайські експерти назвали це свідченням високого рівня стратегічної довіри між Москвою та Пекіном.

"Спільні патрулювання та навчання посилюють можливості обох країн у сфері морської безпеки", – зазначив військовий аналітик Чжан Цзюньше.

У 2021 році китайські та російські кораблі вперше провели спільне патрулювання навколо Японії.

Відтоді спільні операції у Тихому океані стали щорічними. Минулого року до співпраці долучилися також кораблі Берегової охорони Китаю та Прикордонної служби Росії, які патрулювали Берингове море поблизу кордону з США.

Головна мета — "зміцнення військово-морської співпраці та захист економічних інтересів двох країн", зазначають російські пропагандистські ЗМІ.

Реакція США

Американські військові уважно стежать за активністю Росії та Китаю в Арктиці та біля Аляски. NORAD зафіксував щонайменше чотири польоти російських літаків-розвідників у зону ППО Аляски лише за останній тиждень.

У Береговій охороні США повідомили про активність п’яти китайських дослідницьких суден в арктичних водах.

Хоча NORAD наголосив, що польоти російських літаків "не становлять прямої загрози", частота їх появи поблизу США є незвично високою.

