'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштує долар наприкінці тижня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 28 серпня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 48,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подешевшав на 18 копійок – до 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 29 серпня, залишився незмінним – 48,54 гривні.

Нацбанк встановив на 29 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 6 копійок. Що стосується євро, то офіційний курс на п'ятницю установлено на рівні 48,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 25 копійок.

Курс долара в Україні наразі залишається стабільним і досить прогнозованим: за незначним виключенням, основні коливання американської валюти відбувалися нижче стартового курсу року у 42,02 грн. Крім того, впродовж червня-серпня офіційний курс долара в середньому на 1% був нижчим, розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

