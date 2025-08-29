Продати долар можна в середньому за курсом 41,08 грн, а євро – 47,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 29 серпня, знизився на 8 копійок – до 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,08 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 6 копійок і складає 48,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

Який курс в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,38 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,31 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,40 грн/євро, а курс продажу - 48,23 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 29 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 25 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що курс долара в Україні у вересні буде досить прогнозованим - коридор можливих коливань очікується в межах 41,6-42 грн/дол. При цьому у перший місяць осені, окрім суто економічних чинників, як зниження інфляції, поступове зростання ВВП, а також стратегія Нацбанку, спрямована на мінімізацію валютних коливань, важливим стане воєнний чинник

