Президент Португалії: Трамп діє як 'російський агент'

Президент США Дональд Трамп нині діє як "російський агент", віддаючи перевагу Москві у війні проти України. Про це заявив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза під час виступу на молодіжному заході у Літньому університеті, передає CNN Portugal.

Соуза говорив про міжнародну ситуацію та сучасні виклики. Він назвав Трампа прикладом нового стилю політичного лідерства, більш емоційного й орієнтованого на прямий контакт без посередників. Втім, лідер Португалії відзначив небезпечний зсув у глобальному балансі сил.

"З однією особливою і складною річчю: лідер провідної супердержави, об’єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", – заявив Соуза.

Він наголосив, що це не "альянс, заснований на дружбі, економічній, ідеологічній або доктринальній співпраці".

"Я кажу, що, об'єктивно, нове американське керівництво стратегічно сприяє Російській Федерації", – заявив він.

Соуза додав, що нове американське керівництво "перетворилося з союзника однієї сторони на арбітра конфлікту", причому арбітра, який прагне вести переговори лише з Росією, виключаючи Україну та Європу.

Війна в Україні - позиція Трампа

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп хоче, аби війна в Україні закінчилася якомога швидше, і для нього не має значення, як саме.

The Atlantic з посиланням на високопосадовця адміністрації США пише, що Трамп в останні дні приватно обурювався, що його спроби дипломатії щодо війни в Україні ні до чого не призвели. Роздратування очільника Білого дому посилили ще й деякі противники Росії в Республіканській партії, як-от сенатор Ліндсі Грем, який знову закликав президента ввести санкції проти РФ.

На думку спецпослання президента США Кіта Келлога, російські удари по Україні загрожують миру, якого прагне Трамп.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи останню російську атаку по Україні, заявив, що зустрічі Путіна й Зеленського, найімовірніше, не буде, незважаючи на домовленість між Трампом і Путіним.

