Аналітики прогнозують падіння ціни на нафту марки Brent у четвертому кварталі 2025 року.

Ціни на нафту у п'ятницю, 29 серпня, нарешті пішли до низу, проте за результатами тижня усе одно буде зафіксоване зростання. Ціни на "чорне золото" штовхають догори очікуване завершення автомобільного сезону у США, що призведе до зменшення попиту, а також невизначеність щодо російських поставок на світовий ринок, пише Reuters.

Зазначається, що фʼючерси на нафту Brent впали на 39 центів, або 0,6%, до 68,23 долара, а фʼючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 39 центів, або 0,6%, до 64,21 долара. При цьому очікується, що ціна на Brent зросте на 0,6% за тиждень, тоді як WTI – на 0,8%.

Протягом тижня ціни на нафту зростали через успішні українські атаки по нафтовій інфраструктурі РФ. Також вартість "чорного золота" штовхнула догори заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що зустрічі між президентами Росії та України не буде. Водночас, скорочення попиту у США та збільшення пропозиції від основних виробників тиснуть на ціни у зворотному напрямку.

Відео дня

"Ми очікуємо, що зростання поставок ОПЕК+ та сезонне зниження світової активності нафтопереробки з вересня призведуть до зростання світових запасів нафти найближчими місяцями. Ми прогнозуємо падіння ф'ючерсів на нафту Brent до 63 доларів за барель у четвертому кварталі 2025 року", – зазначив аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Російські атаки на столицю України 28 серпня, в результаті яких загинули 23 людини, викликали занепокоєння щодо можливої відповіді США жорсткішими санкціями.

"Залишається невизначеність щодо того, чи можуть США та Європа посилити санкції проти Росії після її нападу на Україну, а також щодо потенційного впливу мит США на Індію", – сказав головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities Хіроюкі Кікукава.

Удари по енергетиці РФ - останні новини

Російський нафтовий експортний термінал в Усть-Лузі у вересні знизить продуктивність удвічі до близько 350 тисяч барелів на добу через пошкодження трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників.

Раніше повідомлялося, що тільки цього місяця українська армія заявила про щонайменше 10 атак на російські нафтові об'єкти. За словами аналітиків, ці удари тимчасово вивели з ладу до 1/6 частини нафтопереробних потужностей Росії, а ціни на бензин різко підвищилися. Нездатність переробляти нафту може змусити РФ збільшити експорт, знизивши ціни, або зменшити видобуток.

Вас також можуть зацікавити новини: