Перші обвинувальні акти щодо суддів-зрадників АР Крим направлено до суду - прокуратура

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, обвинувальні акти щодо 5 осіб відповідно до ч. 1 ст. 12 закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 27 жовтня направлено до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення суддями судів АР Крим та міста Севастополя злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, тобто надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України).

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Зокрема, встановлено, що вказані судді всупереч вимогам законодавства України, порушуючи присягу судді, після анексії Російською Федерацією півострова Крим із березня 2014 року почали здійснювати «правосуддя» в так званих судах Республіки Крим та протиправно приймати судові рішення. У листопаді – грудні 2014 року вони відповідно до указів президента країни-агресора «Про призначення суддів федеральних судів» перейшли на службу до цих незаконно створених судів.