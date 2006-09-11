Янукович: уряд не перешкоджатиме великим компаніям у газових питаннях

Уряд не перешкоджатиме компаніям, які можуть самостійно домовитися з російськими партнерами про постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Якщо великі компанії, які мають можливість заробляти газ і постачати його на свої підприємства, і Росія не заперечуватиме, ми не будемо перешкоджати», - сказав прем’єр.

Він зазначив, що такі приклади в історії України вже були, і як приклад навів співробітництво концерну «Стірол» з компанією «Ітера».