Янукович: уряд не перешкоджатиме великим компаніям у газових питаннях
19:22, 11 вересня 2006Суспільство
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Хай самі з Росією домовляються
Уряд не перешкоджатиме компаніям, які можуть самостійно домовитися з російськими партнерами про постачання газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Києві.
«Якщо великі компанії, які мають можливість заробляти газ і постачати його на свої підприємства, і Росія не заперечуватиме, ми не будемо перешкоджати», - сказав прем’єр.
Він зазначив, що такі приклади в історії України вже були, і як приклад навів співробітництво концерну «Стірол» з компанією «Ітера».
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