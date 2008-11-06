До кінця тижня в Україні буде сухо і холодно

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні та заході 0-5° тепла, на узбережжі морів та на Закарпатті 6-11°; вдень 3-8° тепла, на Південному узбережжі Криму 7-12°, на Закарпатті 13-18° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

8-9 листопада - невелика та мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу (8 листопада у східній частині до 10° морозу), у Криму, на крайньому заході країни та півдні Одещини від 3° морозу до 2° тепла; вдень 2-7° тепла. 9 листопада у Криму, на Прикарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; на Закарпатті та Південному узбережжі Криму вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

10-11 листопада - без опадів. Температура вночі істотно не зміниться, вдень дещо підвищиться.

У Києві у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла. По області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-5° морозу, вдень 3-6° тепла

8-9 листопада - невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-8 м/с.Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла.

10-11 листопада - без опадів. Температура вночі істотно не зміниться, вдень дещо підвищиться.