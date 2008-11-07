Фірташ купив банк «Надра»

Group DF підписала угоду про придбання контрольного пакету акцій банку «Надра».

Про це сказано в повідомленні прес-служби Group DF, переданому агентству УНІАН.

«Group DF рада підтвердити (інформація про можливу покупку банку «Надра» Group DF з’являлася раніше у ЗМІ), що вона вступила в угоду про придбання контрольного пакету акцій банку «Надра» - одного з провідних універсальних комерційних банків України», - наголошується в повідомленні.

Деталі операції не розголошуються «через конфіденційність угоди». Очікується, що операцію буде завершено протягом кількох тижнів.

«Надра» - стабільний, добре керований банк, який виконує важливу роль в українському банківському секторі. У цього банку міцна база активів і чудова управлінська команда. Наш пріоритет – зміцнити його стабільність і забезпечити капітальні вкладення, необхідні для того, щоб допомогти банку впоратися з нинішніми економічними та фінансовими труднощами. Я радий, що в банку залишиться український власник і що банк продовжить обслуговувати і підтримувати своїх численних клієнтів», - зазначив голова ради директорів Group DF Дмитро ФІРТАШ.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня ц.р. становили 26,186 млрд. грн., зобов`язання - 24,052 млрд. грн., власний капітал – 2,134 млрд. грн.

Статутний капітал банку на 1 жовтня становив 321,763 млрд. грн.

Чистий прибуток банку «Надра» на 1 жовтня 2008 р. становив 321,763 млн. грн.

За даними банку, на 1 жовтня 2008 року його основними акціонерами були: "Novartik Trading Limited" (Кіпр), пряма участь - 60,9967%, і "Manmade Enterprises Limited" (Кіпр), пряма участь - 30,7406%.

За інформацією міжнародної рейтинґової аґенції Fitch Ratings, станом на 31 березня 2007 р. Вадим ПЯТОВ, Сергій ЛАГУР, Тімотеуш ФЛЕЙШАР та Ігор ГІЛЕНКО були бенефіціарними власниками банку в сукупності 86,6% акцій (зокрема 31,4% акцій, що належать президентові банку Ігореві ГІЛЕНКУ). Іноземні портфельні інвестори в сукупності володіють пакетом акцій банку в розмірі 7,8%, включаючи 6,7% у власності "East Capital".

Group DF належить українському підприємцеві Дмитрові ФІРТАШУ. Активи групи зосереджені в таких сферах, як енергетика, хімічна промисловість, нерухомість і енергетична інфраструктура.

Group DF контролює такі ключові компанії:

- «Centragas», яка, своєю чергою, володіє 50% акцій газорозподільної та газоторгової компанії «РосУкрЕнерго»;

- Emfesz – угорська газоторгова компанія і постачальник енергетичних послуг;

- холдингова компанія OSTCHEM Holding AG, в яку входять кілька хімічних підприємств у Східній Європі. Активи OSTCHEM Holding AG включають підприємства з виробництва мінеральних добрив, органічних кислот, діоксиду титану та кальцинованої соди.

2006 року загальний дохід компаній, які належать до Group DF, становив приблизно 4,6 млрд. дол.