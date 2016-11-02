ГПУ підозрює бійця "Правого сектора" за більш ніж десятьма важкими статтями

Досудове розслідування встановило, що підозрюваний спільно з іншими членами банди вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини на території різних областей України.

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У ГПУ повідомили, що у складі банди підозрюваний чинив: теракти із застосуванням зброї, вчиненням вибухів та інших дій, які створювали небезпеку та призвели тяжких тілесних ушкоджень та загибелі людини; погрожував убивством; блокував дороги; умисне заподіяв легкі та тяжкі тілесні ушкодження працівникам правоохоронних органів, погрожував убивством та насильством щодо правоохоронців; умисно підривав чуже майно та заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах; купував, носив та зберігав вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої і тощо; умисно наносив тяжкі і легкі тілесні ушкодження з метою залякати людину; позбавляв людину волі небезпечним для її життя способом; перешкоджав правоохоронцеві виконувати його обов'язки; брав участь у хуліганстві; чинив спротив правоохоронцям; захоплював у заручники неповнолітнього.

Печерський райсуд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо нього за ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 343, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 345 КК України.