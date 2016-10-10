В Одесі на Куликовому полі відбулася сутичка "Правого сектора", антимайданівців та спецназу (фото, відео)

Як повідомляє "Волна", в неділю на площі традиційно зібралося кілька десятків проросійськи налаштованих пенсіонерів.

"Черговий мітинг біля будинку профспілок супроводжувався промовами про "хунту" та "бандерівських карателів". Потролити антимайданівців прийшла й група активістів "Правого Сектору" та інших націоналістичних організацій", - повідомляє видання.

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Незабаром між протиборчими сторонами зав'язалася словесна перепалка, яка переросла у бійку зі співробітниками поліції, в результаті чого був затриманий і відразу відпущений один з активістів "Правого Сектора".

Зазначається, що один зі співробітників спецпідрозділу поліції на питання активістів про те, за що затримали їх соратника, відповів: "Спочатку оформимо, потім розберемося". Однак до оформлення затримання справа не дійшла - людину відпустили майже відразу ж.

При цьому вперше за довгий час Куликове поле не було "заміновано" перед традиційним мітингом антимайданівців.