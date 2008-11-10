Мерія Полтави просить російські ЗМІ не поширювати наклеп

Мерія Полтави закликає російські засоби масової інформації не поширювати наклеп про підготовку міста до 300-річчя Полтавської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив керівник прес-служби Полтавської міської ради Віктор КІКОТЬ.

“Хочеться сподіватися, що російські засоби масової інформації, громадські організації підтримають позитивні процеси в Полтаві з тим, щоб нащадки учасників подій 300-річної давнини могли гідно вшанувати світлу пам`ять воїнів, які полегли під Полтавою», - сказав В.КІКОТЬ.

У той же час він звинуватив російський телеканал «РТР» у наклепі і заангажованості фільму «Полтавська баталія: 300 років потому». За його словами, у фільмі двоє полтавчан - журналіст Юрій ПОГОДА і голова громадської організації «Російська громада Полтави» Віктор ШЕСТАКОВ - від імені усіх жителів подають неправдиву інформацію про підготовку до 300-річчя Полтавської битви.

У мерії вважають, що автори фільму хочуть навмисне зіпсувати взаємовідносини міської влади Полтави з російською стороною в питаннях підготовки і гідного святкування 300-річчя Полтавської битви.

Мерія Полтави наголошує, що у фільмі нічого не сказано про те, що за кошти місцевого бюджету і спонсорів здійснюється впорядкування територій, завершується реконструкція братської могили російських воїнів і храму Петра і Павла вартістю 400 тис. грн., поновлюються редути, капітально ремонтуються перший музей Полтавської битви і всі пам`ятники, пов`язані з нею.

Крім того, молодіжні громадські організації виходять на суботники, щоб упорядкувати місце другого укріпленого табору Петра І.

Як повідомляв УНІАН, у день святкування 300-річчя Полтавської битви - 27 червня 2009 року – запланована низка заходів, влада Полтави очікує на масовий приїзд туристів.

У березні цього року міський голова Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ і посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН підписали Меморандум між Полтавою і посольством Росії про співпрацю у підготовці і святкуванні 300-річчя Полтавської битви. Згідно з документом, російська сторона, зокрема, за допомогою залучення меценатських коштів планує взяти на себе реставрацію братської могили російських воїнів, склепного храму Петра і Павла, реставрацію будинку першого музею Павлівського, який зараз належить Православній церкві, і створення там православної школи і культурного центру Російської Федерації.

Полтавська битва - вирішальний епізод Великої Північної війни, відбулася 27 червня (8 липня) 1709 року між російською армією Петра I і шведською армією Карла XII.