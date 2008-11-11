Міська електричка в Києві може почати роботу влітку

Міська електричка в Києві при відповідному фінансуванні може розпочати працювати на початку літа наступного року.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник Південно-західної залізниці (ПЗЗ) Олексій КРИВОПИШИН.

«Ми плануємо максимум через півроку запустити перший потяг на півкільці - від Дарниці до Борщагівки», - сказав він.

За його словами, для першого етапу відкриття руху необхідно мінімум 6 електропоїздів. «На початку літа, якщо проведемо тендер і одержимо гроші субвенцій через місто на закупівлю електрорухомого складу – електричок, - тоді й працюватиме, тому що однієї електрички, виділеної ПЗЗ, недостатньо», - сказав О.КРИВОПИШИН. Начальник дороги нагадав, що ПЗЗ переобладнала один електропоїзд для цих приміських кільцевих перевезень під формат метрополітену. «Сидіння змінили, троє дверей там зроблено тощо», - сказав він.

Тариф проїзду відповідатиме вартості проїзду в метро. «Щодо тарифу поки що зупинилися на усередненому варіанті до вартості метрополітену. Тобто не вище, ніж метро, щоб була привабливість проекту», - сказав він.

За словами О.КРИВОПИШИНА, на сьогодні в рамках підготовки до відкриття руху ПЗЗ будує три платформи, займається тендером на закупівлю потягів. Він також зазначив, що місто активізувало свою участь у процесі. «Початок руху буде, коли буде зроблена інфраструктура підходу до платформ. У нас на 70% відсутня інфраструктура підходу пасажира до потягу. Тобто кільцева дорога може працювати в альянсі з містом, коли міський транспорт підходитиме. Умовно - платформа Лівобережна (виходить – УНІАН) на метро «Лівобережна». Ми платформи добудуємо, необхідно зробити накриття, переходи, містки тощо», - зазначив начальник ПЗЗ.

Як повідомляв УНІАН, кільцевий рух електричок у столиці повинен вирішити проблему «пробок». У Києві є залізничне кільце, 42 км, яке опоясує практично весь центр міста за винятком Шевченківського району. Сьогодні по цьому кільцю курсує шість пар електричок, які підвозять на роботу і забирають з роботи залізничників. Крім того, по кільцю курсує 42 пари вантажних потягів. Планується на існуючому кільці запустити міську електричку як ще один вид міського транспорту.

Попередньо інтервал руху між поїздами має бути 10-15 хвилин, а для цього необхідно мати в наявності десь 15-16 електропоїздів.

У цінах 2007 р. реконструкція однієї платформи коштує близько 1 млн. грн., вартість одного електропоїзда - близько 14-15 млн. грн.