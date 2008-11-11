На Прикарпатті одразу п’ять шкіл розпустили учнів по домах

У місті Калуш Івано-Франківської області через відсутність опалення призупинено навчання у 5 школах.

Як повідомили УНІАН у відділі освіти Калуського міськвиконкому, з 10 листопада у школах №2, 4, 5, 7 та 10, які не опалюються, навчання тимчасово призупинено.

Не припинено навчальний процес у гімназії №1 та в школах №1, 3, 8, 9 та 11.

Термін вимушених канікул не відомий, оскільки навчання у цих школах залежить від роботи Калуської ТЕЦ, яка не отримує газ ще з 17 вересня, коли підприємству нададуть ліміти газу також не відомо.

Освітяни стверджують, що заняття не проводитимуться до підключення шкіл до тепла.