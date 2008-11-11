Однорічний хлопчик прокусив тюбик з фарбою для волосся
23:43, 11 листопада 2008Суспільство
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Має хімічні опіки і отруєння
На Тернопільщині з хімічними опіками ротової порожнини шпиталізований однорічний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, хлопчик з села Стінка Бучацького району, граючись, прокусив тюбик фіксатора фарби для волосся, який взяв зі столу.
Побачивши, що дитина почала плакати і в неї сильно почервоніла ротова порожнина, батьки викликали швидку допомогу.
Медики встановили у дитини, яка поступила у заклад у стані середньої тяжкості, гостре отруєння розчинником і хімічні опіки.
Дитині надано необхідну допомогу, загрози для її життя немає.
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