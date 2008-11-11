Однорічний хлопчик прокусив тюбик з фарбою для волосся

На Тернопільщині з хімічними опіками ротової порожнини шпиталізований однорічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, хлопчик з села Стінка Бучацького району, граючись, прокусив тюбик фіксатора фарби для волосся, який взяв зі столу.

Побачивши, що дитина почала плакати і в неї сильно почервоніла ротова порожнина, батьки викликали швидку допомогу.

Медики встановили у дитини, яка поступила у заклад у стані середньої тяжкості, гостре отруєння розчинником і хімічні опіки.

Дитині надано необхідну допомогу, загрози для її життя немає.