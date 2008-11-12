Будівельна палата розробить свій закон про антикризові заходи

Будівельна палата України планує розробити свій законопроект про антикризові заходи в будівництві.

Про це повідомив президент Будівельної палати України (БПУ) Володимир ПОЛЯЧЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

За його даними, той варіант законопроекту, розроблений Мінрегіонбудом, який розглядався на засіданні Кабінету міністрів 10 листопада, не пройшов, «хоча методологія й концепція підходить».

В.ПОЛЯЧЕНКО повідомив, що сьогодні на конференції БПУ, де зберуться 27 її регіональних керівників, обговорюватиметься розробка нового законопроекту.

«Я поставлю завдання, зберемо сьогодні робочу групу і робитимемо свою версію цього закону», - сказав він.

При цьому В.ПОЛЯЧЕНКО зазначив, що СПУ відкрита для співпраці з іншими організаціями і відомствами в будівельній галузі при розробці даного законопроекту.

«Головне, щоб він був для будівельників антикризовим, а не популістським», - додав він.

Президент БПУ також зазначив, що на завтрашній зустрічі представників будівельної галузі з Президентом він запропонує два основні механізми для стабілізації ситуації в галузі. Зокрема, це рефінансування Нацбанком комерційних банків, які фінансують житлове будівництво під його заставу, а також надання державою першого 30% внеску на придбання населенням доступного житла.