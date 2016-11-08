Скандальний владика УПЦ МП Павло продає свій маєток під Києвом за 34 мільйони гривень - журналіст

10:01, 08 листопада 2016
Суспільство
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Оголошення про продаж будинку з'явилося на відповідному сайті.

Владика Павло / Фото УНІАН

Журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач в одному з оголошень про продаж будинку на спеціалізованому сайті впізнав скандальний маєток владики УПЦ МП Павла під Києвом. Про це журналіст написав у Facebook.

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"Настоятель Києво-Печерської Лаври владика Павло, схоже, продає той самий маєток під Києвом. Точної адреси в оголошенні немає, але на фото будинок один в один з тим, який я вперше знайшов і зняв у далекому 2012-му", - заявив журналіст.

Згідно з оголошенням, будинок знаходиться в селі Проців, хоча, за словами журналіста, насправді він у Воронькові.

На сайті вказано, що будинок продається за 34 190 000 грн, або $1 300 000.

Ткач також наводить опис маєтку в оголошенні: "Загальна площа - 580 кв. м, Повністю мебльований італійськими та англійськими меблями, люстри - Чехія, побутова техніка Smeg. Розкішний дизайнерський ремонт в класичному стилі з використанням дорогих матеріалів. Будинок дуже теплий і затишний. Мармурові підлоги з підігрівом - Італія, паркет - Німеччина. Ділянка з гарним дизайнерським ландшафтним дизайном, багато екзотичних дерев. Гостьовий будинок - 170 кв. м, будинок охорони - 18 кв. м

Як відомо, активісти "Автомайдану" зняли з повітря маєток намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла та її скарбника єпископа Бородянського Варсонофія в жовтні 2015 року.

Раніше намісник митрополит Павло записав звернення до громадськості, де пожалівся на журналістів, які "не дають проходу" митрополита на територію Лаври.

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