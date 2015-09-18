​Скандальний владика Павло УПЦ МП назвав журналістів "іродіанами" та пригрозив їм розплатою "сторицею" (відео)

Владика звернувся безпосередньо до "журналістів "1+1" та "2+2", передає ТСН.

У дев'ятихвилинному відео владика Павло звинувачував представників ЗМІ у нишпоренні та пильній увазі до його персони.

При цьому митрополит пригадав інцидент із дорогою автівкою та переконував у тому, що він "законослухняний громадянин".

"Деякі особи причепилися спочатку за машини, які начебто мають якесь значення для життя людини. Мають лише для пересування", - висловив своє переконання пасажир елітного Mercedes S-класу.

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Крім того, звертаючись до працівників ЗМІ, митрополит Павло неодноразово називав журналістів "іродіаною" та пригрозив їм розплатою "сторицею". Варто наголосити, що митрополит пригадав історію журналістки, яка втратила двох дітей та назвав це "чудом", заявивши, що "Господь не удостоїв її стати матір'ю".

Окрім журналістів, від митрополита дісталося й правоохоронцям як нинішнім, так і їхнім попередникам.

"Знаючи менталітет наших слуг - міліціонерів, особливо останніх (не всіх, не можу я всіх судити), я вийшов, щоб сказати, що я нічого не порушив", - заявив владика Павло.

Протягом усього відео намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври переконував, що став для когось "каменем спотикання", саме тому на нього ведеться журналістське полювання.

Раніше УНІАН повідомляв, що патрульна поліція в Києві зупинила автомобіль Mercedes-Benz S-class настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла за порушення правил дорожнього руху, однак скласти протокол поліцейським не вдалося.

Священнослужитель не дав поліцейським поспілкуватися з водієм і скласти протокол про порушення. Настоятель Лаври порадив співробітникові поліції "подумати про душу" і сходити до церкви, а потім робити йому зауваження.