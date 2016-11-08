Геращенко пропонує перевіряти гастрольну діяльність артистів, які виступають в окупованому Криму

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вже направила листа на ім'я прем'єра з проханням створити міжвідомчу групу з силовиків і профільних міністерств, яка зобов'язана моніторити гастрольну діяльність і іншу активність тих, хто не гребує виступати, "спостерігати", інвестувати, в окупованому Криму і на Донбасі", - поінформувала Геращенко.

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При цьому, на її переконання, "ці гастролери мають негайно включатися в чорний список СБУ і прикордонників, щоб до них застосовувалася відповідальність за українським законом (кримінальна, адміністративна)".

Також вона додала, що можна розглянути пропозиції про розроблення законопроекту, згідно з яким половина відсотку від виступів російських гастролерів, незалежно від імен і прізвищ, має йти на підтримку української армії і переселенців.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада України відхилила проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання медійної продукції держави-агресора (№ 4303). Зокрема, цим законопроектом передбачалася заборона на гастролі артистів держави-агресора без їхньої заяви про засудження окупації Росією території України.