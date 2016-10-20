На Хмельниччині заборонили гастролі прихильників країни-агресора

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали більшість депутатів сьогодні на черговій сесії облради.

Заборона стосуватиметься трьох категорій громадян: осіб, які публічно підтримують агресію РФ, окупацію Криму та не визнають так звані «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями, закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні, зміни меж території або державного кордону України, підбурюють сепаратистські настрої, всебічно схвалюють тероризм на території України; осіб, які від початку російської агресії на Україні проводять концерти та беруть участь в інших культурних заходах на території окупованої АРК та тимчасово окупованих окремих районах Донецької і Луганської областей України, визнавши при цьому наявність незаконного виняткового контролю держави – агресора Російської Федерації над окупованими територіями; осіб, які від початку російської агресії на Україні проводять концерти та беруть участь в інших культурних заходах на території РФ, при цьому публічно не підтримують винятковий суверенітет України над окупованими територіями.

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Контроль за виконанням цього рішення покладено на управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації та постійну комісію обласної ради з питань законності, протидії корупції, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування.