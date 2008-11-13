Нафта подешевшала до 52 доларів
За підсумками торгів 12 листопада
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 12 листопада 2008г. на провідних нафтових біржах знов значно знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання становили:
у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 52,37 (-3,34) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 56,16 (-3,17) дол./бар.
12 листопада ціни на нафту знижувалися, що було обумовлене зростанням долара щодо євро, британського фунта і швейцарського франка.
Днем раніше ціни "просіли" в середньому на 5,3%. При цьому офіційна ціна нафти WTI (Light Sweet) на NYMEX вперше з другої половини лютого 2007г. встановилася нижче за відмітку 60 дол./бар.
Таким чином, в даний момент на ринку спостерігається надлишок нафти. Проте, в Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) вважають, що про необхідність подальшого зниження нафтовидобутку поки говорити рано.