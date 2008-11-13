Нафта подешевшала до 52 доларів

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 12 листопада 2008г. на провідних нафтових біржах знов значно знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання становили:

у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 52,37 (-3,34) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 56,16 (-3,17) дол./бар.

12 листопада ціни на нафту знижувалися, що було обумовлене зростанням долара щодо євро, британського фунта і швейцарського франка.

Днем раніше ціни "просіли" в середньому на 5,3%. При цьому офіційна ціна нафти WTI (Light Sweet) на NYMEX вперше з другої половини лютого 2007г. встановилася нижче за відмітку 60 дол./бар.

Таким чином, в даний момент на ринку спостерігається надлишок нафти. Проте, в Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) вважають, що про необхідність подальшого зниження нафтовидобутку поки говорити рано.

РБК